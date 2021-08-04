После того как главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве, президент Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить безусловную защиту белорусам, которые в течение последнего года приехали в Украину и которым может угрожать опасность из-за их политической или общественной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам украинского главы государства, СБУ и МВД должны изучить и разработать схему оценки вероятных рисков. Зеленский заявил, что каждый белорус, который находится в Украине и который может оказаться под угрозой из-за своей политической позиции, должен получить спецзащиту.

Список белорусов, которые могут потенциально быть подвержены риску, уже сформирован. Изучается вопрос, не нужно ли обеспечить их охрану.

При этом у Зеленского говорят о том, что причиной такого решение стало не только обнаружение повешенным Виталия Шишова, а и получение украинскими правоохранителями данных о возможной угрозе для активистов из Беларуси.

Кроме того, глава украинского государства считает, что гибель Шишова должна быть расследована быстро и детально, а о результатах работы полицейские должны регулярно отчитываться.

Напомним, "Страна" писала о том, что пропавший 2 августа глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов был найден повешенным в парке Киева во вторник.

Мы писали о том, что Зеленский взял под личный контроль дело о смерти Шишова.