В Украине до 56,2% увеличилось число граждан, которые не одобряют действия действующего президента Владимира Зеленского. Всего 29,3% украинцев придерживаются противоположного мнения. При этом 43% жителей нашей страны хотели бы проведения досрочных выборов главы государства.

Об этом говорится в опросе, проведенному социологами Киевского международного института социологии (КМИС) с 24 по 1 июля августа.

Опрос проводился методом личных интервью среди 2028 респондентов старше 18 лет, проживающих в 105 населенных пунктах всех подконтрольных украинских регионов.

Социологи заметили снижение уровня поддержки деятельности украинского лидера в июне 2021 года. Тогда 34,1% респондентов выразили поддержку действиям Зеленского, а 52,7% не поддержали его. Таким образом за месяц еще около 5% украинцев разочаровались в президенте страны.

Также в исследовании говорится, что проведение досрочных президентских выборов поддерживают 43,2%, а 46% придерживаются противоположного мнения.

При этом досрочные парламентские выборы поддерживают 48,7% украинцев против 38,3% тех, кто не поддерживает.

Согласно опросу проведенному в начале июля 2021 года, большая часть украинцев считает, что уровень их жизни упал при президенте Зеленском.

Также большинство жителей нашей страны, а именно 72,5%, не одобряют действия правительства.