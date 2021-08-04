Заявления президента Украины Владимира Зеленского о преодолении раскола в украинском обществе и объединении страны кардинально расходятся с его реальными делами. Об этом говорится в официальном заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь", опубликованном на сайте политсилы.

"В недавнем интервью телеканалу "Дом" он (Зеленский - Ред.) на чистом русском языке рассуждал о своей любви к Крыму, его природе. Назвал возврат временно неподконтрольных территорий и людей, которые там проживают, вопросом времени. Но забыл упомянуть, что на практике нынешнее руководство Украины делает все, чтобы это время максимально затянулось", - говорится в сообщении.

ОПЗЖ называет странными рассуждения Зеленского "о любви к Крыму и его природе на фоне блокирования подачи пресной воды на полуостров".

"В нарушение всех международных конвенций, несмотря на риски экологической катастрофы в "любимом Крыму", администрация Зеленского продолжает политику водной блокады, начатую при Порошенко. Как эти решения оценивают крымчане, которых Зеленский якобы хочет вернуть, его, на самом деле, не волнует", - считают в ОПЗЖ.

Также в политсиле высказали предположение о том, что Зеленского не волнует то, "как будет оценена жителями Севастополя, Донецка и Луганска языковая и культурная политика его администрации".

"Будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал пересмотреть драконовское по отношению к национальным общинам языковое законодательство. Став президентом, он открыл путь к вступлению в силу самых бесчеловечных его норм: штрафов за "неправильный" язык на рабочем месте, ограничений на русский и другие языки национальных общин на телевидении и любых публичных мероприятиях", - говорится в лфициальном заявлении.

Также в ОПЗЖ напомнили, что принятый недавно закон "О коренных народах" вычеркнул русских и представителей других национальных общин из перечня коренных народов Украины.

"Принятый при Зеленском закон "О полном среднем образовании" ограничил права русскоязычных детей учиться на родном языке. Превратил их в людей "худшего сорта". А утвержденный недавно закон "О коренных народах" и вовсе вычеркнул русских и представителей других национальных общин из перечня коренных народов Украины. В возможности претендовать на защиту их языковых, культурных, гуманитарных прав им было фактически отказано", - считают в оппозиционной партии.

В ОПЗЖ назвали "циничным пиаром и недобросовестной рекламой" интервью Зеленского, обращенное к жителям Крыма и неподконтрольных территорий.

"Вновь "сшить" Украину и вернуть единство украинского народа можно только защитив права человека и обеспечив равные права для всех национальных общин. Необходимо отменить все дискриминационные законы и пройти путь политического урегулирования, прописанный в Минских соглашениях", - заявляют в ОПЗЖ.

Напомним, что Зеленский дал интервью госканалу на русском языке и заявил, что Крым никогда не станет русским.

Также мы сообщали, что власти Крыма подготовили иски к Украине за пять блокад.