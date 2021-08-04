Президент Украины Владимир Зеленский назначил губернатором Черниговской области Вячеслава Чауса. Глава государства лично вручил новому председателю областной государственной администрации Черниговской области служебное удостоверение и пожелал успехов в новой должности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в 1977 году в августе. У него есть как юридическое, так и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Отметим, что данное назначение состоялось параллельно с судом по мере пресечения над скандальным судьей Николаем Чаусом - однофамильцем нового главы Черниговской ОГА.

Напомним, ранее председателем областной государственной администрации Черниговской области была Анна Коваленко. Анна Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця была была единственной в Украине женщиной, которая возглавляла область.

Однако уже в июле Кабинет министров Украины согласовал ее увольнение с должности и согласовал назначение Вячеслава Чауса

Также сообщалось, что муж Анны Коваленко Руслан Хомчак покидает пост главнокомандующего ВСУ.