В Киеве возле Высшего антикоррупционного суда, где в 14:00 будут избирать меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу, уже выстроилась очередь журналистов. Но, похоже, заседание пройдет без их присутствия.

Как сообщили в пресс-службе суда, в зал, где будут избирать меру пресечения, журналистов, фотографов и операторов не пустят, поскольку помещение слишком маленькое и все там попросту не поместятся.

Журналисты смогут наблюдать за заседанием из соседнего зала для трансляций, куда их заведут за полчаса до начала - в 13:30.

На возмущение журналистов о том, как задать вопросы Чаусу, представители суда не исключили, что это удастся сделать в перерыве.

Напомним, после того, как весной Николай Чаус был похищен в Кишиневе, он неожиданно нашелся в Винницкой области - полураздетым и явно нездоровым. После этого за него началась настоящая война между двумя ведомствами - НАБУ и СБУ.

В итоге 3 августа экс-судья оказался в руках НАБУ, которое инициировало заседание суда по избранию для него меры пресечения.

Адвокат Ростислав Кравец 3 августа встретился со своим клиентом Николаем Чаусом. О подробностях этой беседы защитник эксклюзивно рассказал "Стране".

Кравец подтвердил, что СБУ договорилась с НАБУ и "полюбовно" передала Чауса Бюро. Однако доставили экс-судью в СИЗО Службы безопасности. Там Кравец и встретился с Чаусом.