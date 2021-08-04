В четверг, 5 августа, в западной части Украины по-прежнему будут греметь грозы, в восточной и южной удержится жара до +33 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Грозовые дожди, по данным синоптика, накроют не только Украину, а Центральную Европу, Германию, Хорватию. Что касается нашей страны, непогоду стоит ожидать жителям западной, северной и местами центральной ее частей. При этом дожди будут кратковременными, но с грозами, а также шквальным ветром.

В южных и восточных областях, а также Днепре с районами погода по-прежнему будет сухой, жаркой, с высокой температурой воздуха, которая будет достигать +33 градусов.

В большинстве центральных и северных регионах будет прохладнее - +25...+29 градусов, а в западных областях удержатся +22...+27 градусов.

В Киеве, по данным Натальи Диденко, в четверг ожидается дождь с грозой. Воздух прогреется до +26, +27 градусов максимум. А вот в пятницу, 6 августа, в столице пройдет ливень, который будет сопровождаться шквальным ветром.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Украине температура воздуха будет колебаться незначительно.

Напомним, на погоду в Украине значительно повлияли пожары в Турции, Греции и Италии.

Также мы писали о том, что уже сегодня по Украине несется циклон Генри, а в четверг и пятницу ожидается штормовой ветер.