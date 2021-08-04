В парламент прошли бы 5 партий. Фото: "Страна"

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять партий, которые преодолели 5-ти процентный барьер.

Лидируют среди них политсилы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Составители опроса добавляют, что  разница в поддержке этих  сил в пределах статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место.

Такие данные опроса украинцев опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС) в среду, 4 августа.

Преодолели барьер в 5% и прошли бы Раду:

  • "Слуга народа" - 20,6% (среди тех, кто определился)
  • "ОПЗЖ" - 18,3%;
  • "Батькивщина" -  16%;
  • "Европейская солидарность" - 14,2%;
  • "Сила и честь" - 6,3%.

Набрали менее 5% и не прошли бы в Верховную Раду:

  • "Украинская стратегия" Гройсмана -  4,7%;
  • "Радикальная партия" Ляшко - 4%;
  • "Свобода" - 3,6%;
  • "УДАР"  - 2,8%;
  • "Партия Шария" - 2,3%;
  • "Голос"  - 2,1%.
  • "Наши" - 1,8%.

Рейтинг других партий составляет менее 2%.

Также следует отметить, что 48,7% респондентов предпочитают поддерживать досрочные парламентские выборы - 48,7%, еще 38,3% придерживаются противоположного мнения.

Социологи провели опрос среди 2028 респондентов старше 18 лет, проживающих в 105 населенных пунктах в 24 областях Украины, кроме Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей, которые временно неподконтрольны нашей стране. С 24 июля по 1 августа текущего эксперты опросили украинцев методом личного интервью с использованием планшета.

Ранее мы рассказывали, что большая часть жителей нашей страны недовольны действиями правительства.

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