Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять партий, которые преодолели 5-ти процентный барьер.

Лидируют среди них политсилы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Составители опроса добавляют, что разница в поддержке этих сил в пределах статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место.

Такие данные опроса украинцев опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС) в среду, 4 августа.

Преодолели барьер в 5% и прошли бы Раду:

"Слуга народа" - 20,6% (среди тех, кто определился)

"ОПЗЖ" - 18,3%;

"Батькивщина" - 16%;

"Европейская солидарность" - 14,2%;

"Сила и честь" - 6,3%.

Набрали менее 5% и не прошли бы в Верховную Раду:

"Украинская стратегия" Гройсмана - 4,7%;

"Радикальная партия" Ляшко - 4%;

"Свобода" - 3,6%;

"УДАР" - 2,8%;

"Партия Шария" - 2,3%;

"Голос" - 2,1%.

"Наши" - 1,8%.

Рейтинг других партий составляет менее 2%.

Также следует отметить, что 48,7% респондентов предпочитают поддерживать досрочные парламентские выборы - 48,7%, еще 38,3% придерживаются противоположного мнения.

Социологи провели опрос среди 2028 респондентов старше 18 лет, проживающих в 105 населенных пунктах в 24 областях Украины, кроме Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей, которые временно неподконтрольны нашей стране. С 24 июля по 1 августа текущего эксперты опросили украинцев методом личного интервью с использованием планшета.

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