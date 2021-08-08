8 августа ровно в 16:51 произойдет новолуние в зодиакальном созвездии Льва, которое отразится на жизни каждого знака зодиака. В этот период творческий потенциал каждого невероятно возрастет, в голове появятся новые идеи и мечты, в жизни начнется новый цикл роста и энергетический подъем. В этот день всем знакам Зодиака будет приятно пообщаться с друзьями, однако период будет непростым для тех, кто привык выдавать желаемое за действительное.

Поэтому ниже приводим подробный астрологический прогноз на сегодняшний день для каждого знака зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вам нужно поберечь свои силы. Возьмитесь за планирование, но не спешите действовать. В случае если вам потребуется сторонняя помощь или совет, не стесняйтесь обратиться к более опытным людям. Если день покажется вам сложным для общения, можете поискать равновесия в семье. Не забывайте также верить самому себе, ведь вы действительно талантливый человек.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня вам поможет самоконтроль. Смело двигайтесь вперед! Постарайтесь перестраховаться несколько раз, прежде чем довериться чьим-то обещаниям. Чтобы не стать жертвой обмана, положитесь только на свои силы. Звезды предвещают вам удачный момент для разрешения бытовых проблем и возобновления дружеских отношений.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Если вдруг именно сегодня вам не захочется ничем заниматься, попробуйте сделать над собой усилие и начать. Делая работу методично и монотонно, вы сможете поймать не меньшее вдохновение и вознаградить себя за потрясающий результат. Вечером появится возможность задуматься о будущем, никакие преграды не появятся на вашем пути.

Рак (22.06 - 22.07)

Не спешите реализовывать появившиеся у вас идеи и браться за новое дело, не посоветовавшись прежде с родными или знакомыми, являющимися специалистами в данном вопросе. В противном случае вы можете встретиться с непредвиденными финансовыми трудностями. Сегодня отменный день, чтобы провести время с семьей и как следует отдохнуть. Потом у вас появятся силы все выполнить в лучшем свете.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вам не удастся избежать острых углов на работе. Успокойтесь и сделайте паузу. Лучше перенести дела на другой день. Вам как никогда пригодятся ваши лидерские качества, а ваши решения никого не заставят усомниться в вашем авторитете. Вечером займитесь собственным здоровьем, творите и меняйте обстоятельства. Начните получать то, что вам действительно необходимо!

Дева (24.08 - 23.09)

Для вас этот период станет днем вынужденных компромиссов. Чтобы не потерпеть сокрушительное фиаско, постарайтесь ни с кем не делиться своими планами и бизнес-проектами. Лучше погрузиться с головой в работу и постараться делать ее качественно и на совесть. А вечером сможете устроить себе перезагрузку и как следует отдохнуть.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня не нужно строить больших планов, если обстоятельства будут сильнее вас. Будьте чувственнее и более искренними с близкими, не бойтесь поделиться с ними своими мыслями. В любом случае, важно быть хозяином своего слова и постараться выполнить все обещания, которые вы дали. Так вы покажете себя ответственным человеком и станете примером для окружающих, которые просто не смогут вести себя с вами иначе.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На вас может свалиться много бытовых проблем, ищите вдохновение в творческих увлечениях. Когда в вашей семье назревает скандал, постарайтесь говорить по сути, не обвиняя своего партнера без доказательств и не выливая на него гневные потоки своей ревности. Вам на помощь придет ваша финансовая подушка, поэтому попытайтесь получить в эти выходные новые впечатления.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня неудачный момент для улаживания старых обид. Вы не должны ни перед кем оправдываться. Лучше исправлять ситуацию своими поступками, а также качественным и своевременным трудом. Наведите порядок в своих мыслях, это принесет успех. Вечером появится удачный момент, чтобы восстановить старые контакты.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вас ожидает приятная встреча со знакомым, которого вы давно не видели. Тем для разговора накопилось достаточно, поэтому вам будет, что обсудить за чашечкой кофе или чего покрепче. После обеда будьте внимательными, не упустите свой счастливый момент. Самоконтроль поможет вам идти смело вперед, а энергия будет бить через край и потребует выход.

Водолей (21.01 - 20.02)

Постарайтесь держать свои мысли и планы при себе, никому не раскрывая их в ближайшее время. Вам жизненно необходимо иметь свои границы и не позволять остальным вмешиваться в ваши планы. Сегодня у вас благоприятный день для покупок и возможность для добрых начинаний. Во второй половине дня эмоции могут бить через край, но вам нужно быть смелее и действовать жестче.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На пути к поставленным целям вам придется преодолеть не одно препятствие. Но у вас будет достаточно сил и времени для самых разнообразных проектов. Не прекращайте работать над ними даже в выходные дни. Так вы будете на шаг впереди конкурентов. Не отчаивайтесь, если что-то идет вразрез вашим планам. Когда удача отдыхает, сконцентрируйтесь на своих действиях.