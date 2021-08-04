Экс-атошник Владимир Прохнич, который с боевой гранатой утром 4 августа ворвался в здание украинского правительства, сделал это из-за недовольства работой Кабмина

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

По данным прокуратуры, точные мотивы и цели мужчины сейчас еще выясняют, однако в общих чертах Прохнич захватил Кабмин, потому что был недоволен его работой, а также ненадлежащим, на его взгляд, финансовым обеспечением бывших военных.

Захватичика Кабмина уже доставили в Печерское управление полиции, там с ним работают правоохранители.

Напомним, 43-летний экс-атошник Владимир Прохнич с боевой гранатой в руках ворвался в здание Кабмина утром 4 августа. Он захватил заложников, заявляя, что подорвет боеприпас. В итоге в ходе спецоперации мужчину удалось задержать.

Также мы писали, что помогал в этом его знакомый депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк. Комментируя возможные мотивы поступка Прохнича, он заявил, что это может быть бедность и ранения, которые бывший военнослужащий получил на Донбассе.

Кроме того, "Страна" разбиралась, что еще известно об атошнике Прохниче, который ворвался в Кабмин с гранатой.

Также мы сообщали, что по словам главы МВД Дениса Монастырского, захватчику Кабмина Прохничу проведут психиатрическую экспертизу, это дает ему шанс избежать тюрьмы.

Между тем, в полиции уже анонсировали, что дело против Прохнича откроют по четырем статьям, максимальная санкция одной из них - 15 лет тюрьмы.