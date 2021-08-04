Родиону Батулину, заместителю главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого недавно нашли повешенным, запретили въезжать в Украину, куда он возвращался из Евросоюза.

Об этом сообщает "БДУ" в своем Телеграм-канале в среду, 4 августа.

"Сегодня утром, на пограничном пункте "Устилуг", заместитель главы БДУ Родион Батулин был уведомлен о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года. Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на "секретность" СБУ", - сказано в сообщении.

Ранее, в июле, Родион поехал на территорию Евросоюза, чтобы решить ряд вопросов с документами. После смерти Шишова он выехал в Киев, на границе с Украиной ему сообщили, что въезд для него запрещен.

Отметим, что Родион Батулин считается близким к одному из лидеров ультраправой партии "Нацкорпус" Сергею Коротких (Боцману).

Напомним, 2 августа Виталий Шишов отправился на пробежку и не вернулся. 3 августа его нашли повешенным в парке, белорусская оппозиция считает, что его убили чекисты республики. В украинской полиции рассматривают две версии его смерти: суицид и убийство, замаскированной под суицид.

О вещественных доказательствах, которые были найдены на месте его гибели, подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что за расследованием смерти Шишова наблюдает Государственный департамент США.