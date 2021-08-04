47-летний житель Запорожья пытался свести счеты с жизнью сразу двумя способами. Сначала горожанин решил застрелиться. Намерения были серьезные и мужчина выстрелил себе в грудь, но ранения оказались не смертельными. Судя по всему, на этот случай он заготовил запасной вариант - попытался отравиться выхлопными газами автомобиля. Инцидент произошел во вторник, 3 августа, на улице Волгодонской областного центра. Об этом сообщает Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Медики уточнили, что мужчине так и не удалось расстаться с жизнью.

"На месте происшествия работала 1 реанимационная бригада. Пострадавший с ранением грудной клетки, отравлением угарным газом был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

О причинах такой отчаянной попытки самоубийства не сообщается.

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