Глава МВД Денис Монастырский дал первые комментарии по ситуации с захватчиком Кабинета министров Владимиром Прохничем.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

Министр сообщил, что Прохнича ждут следственные действия, а также психиатрическая экспертиза.

"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", - написал Монастырский.

Кроме того, он подтвердил, что граната была боевой, а также поблагодарил друга захватчика, который убедил того сдать оружие.

"Так что у бывшего атошника появляется шанс избежать тюрьмы, если экспертиза признает его невменяемым", - комментирует слова Монастырского телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, Владимир Прохнич с боевой гранатой ворвался в здание Кабмина 4 августа. Он захватил двух заложников и угрожал, что взорвет боеприпас. Правоохранители начали спецоперацию, а с самим захватчиком стал говорить его знакомый. В итоге мужчину удалось задержать.

В полиции уже анонсировали, что против него собираются открыть дело по четырем статьям, санкция одной из которых достигает 15 лет тюрьмы.

"Страна" подробно писала о том, что известно об атошнике, который ворвался в Кабмин с гранатой. В частности, ему 43 года, он живет в Ирпене. Ранее служил в АТО, дважды был ранен, перенес контузию. Порошенко в 2015 году вручил ему орден "За мужество".