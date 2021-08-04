Сегодня в Киеве произошла попытка террористического акта. Бывший доброволец из "Айдара" вошел с боевой гранатой в здание Кабмина и угрожал ее взорвать.

Атошника нейтрализовали за полтора часа. При этом до конца непонятно, чего он хотел и почему пошел на преступление.

Разбирались в этой истории.

От захвата до задержания. Хроника событий

4 августа около 10 часов утра на входе в здание Кабинета министров появился неизвестный мужчина. Он подошел не к центральным дверям, а к боковым - со стороны улицы Садовой.

Там находится бюро пропусков. Поэтому, собственно, зайти туда никакого труда не составило.

Еще на входе мужчина показал, что держит нечто в руке. И заявил что это - граната, причем, по его словам, он уже выдернул чеку. Неизвестный кричал, что его "все зае...ли" и что он готов сесть на десять лет.

Все эти слова он произносил, стоя в дверях. Возле него начали скапливаться люди, которые спокойно увещевали неизвестного и просили его прекратить. Обступившим его людям он не угрожал, но предлагал им уйти от здания подальше.

Уже по тому, что никто от человека с гранатой не разбегался (его даже снимали на видео), было понятно, что ведет он себя скорее нервно, чем агрессивно.

Затем террорист вошел в здание и начал кричать, что идет захват. И что живым он отсюда не уйдет.

После этого на место начала подтягиваться полиция и спецназ, квартал оцепили. Как выяснилось позже, с мужчиной вступили в переговоры. И, пока они шли, стало известно, кто это был.

Террористом оказался бывший сапер батальона "Айдар" Владимир Прохнич, который сейчас живет в Ирпене и держит там СТО. Это известный в узких кругах атошник и член "Бучанской варты" (Буча граничит с Ирпенем).

В АТО он служил под Счастьем Луганской области.

Примерно через полтора часа после его появления у бюро пропусков, полиция обезвредила Прохнича.

Его вывели, но мягко - обошлось без заламывания рук. А на выходе к нему даже подошел и обнялся с ним "побратим" Василий Олексюк - член "Бучанской варты", которого полиция привезла для переговоров.

Причем, что интересно, прибыл этот переговорщик, лично знающий Прохнича, за считанные минуты. И, как позже рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, убедил террориста сдаться.

Что ждет "ирпенского террориста"?

На брифинге после окончания операции Клименко начал с того, что террорист "защищал родину" и получил на войне черепно-мозговую травму (источники "Страны" рассказывали о контузии).

"Ситуация нестандартная, это был участник АТО, который прошел горнило боевых действий, который был дважды ранен, имел черепно-мозговую травму. И совершил это преступление, вероятно, потому, что у него сложные жизненные события. Благодаря другу, волонтеру, который проводил с ним переговоры, смогли выйти из ситуации", - заявил Клименко.

А переговорщик Олексюк намекнул, что у Прохнича был нервный срыв на базе сложных жизненных обстоятельств. Правда, каких именно - неизвестно.

То есть тон обоих спикеров был достаточно лояльным к террористу. Который, как подтвердила полиция, заявился в Кабмин с боевой гранатой РГД. То есть реально могли пострадать ни в чем не повинные люди.

Из МВД по поводу возможного наказания для Прохнича звучат разные позиции. Глава Нацполиции заявил, что дело заведут по четырем статьям УК, самая тяжелая из которых 147-я - захват заложников. По ней бывший айдаровец может получить до 15 лет лишения свободы.

Но позже министр Денис Монастырский пообещал, что инициирует психиатрическую экспертизу для экс-атошника. И здесь сразу появляется возможность для снятия уголовных обвинений и замене тюрьмы лечением. Как сейчас, к примеру, происходит с минером моста Метро, атошником Алексеем Белько, который "чалится" в больнице, а не тюрьме.

Тем более, что власти уже начали говорить о "тяжелой судьбе" и ранениях Прохнича. Правда, не уточняя, что именно не так с его нынешней жизнью.

Это, кстати, главный вопрос к данной истории. Террорист во-первых не выдвигал никаких требований (и о них не сказали даже полицейские уже после задержания, хотя с Прохничем велись переговоры). Во-вторых, власти не описали конкретные жизненные обстоятельства, которые могли толкнуть Прохнича к такому поступку. Только лишь прокуратура Киева в общих чертах рассказала, что террорист был недоволен работой правительства и малым денежным обеспечением военнослужащих.

В-третьих, для взвинченного человека, тем более воевавшего, он слишком быстро сдался. Что, кстати, тоже открывает ему путь к смягчению наказания. Но тогда еще более непонятно, зачем он все это затеял.

В Сети уже заговорили, что это постановка для отвлечения внимания общества от скандальной истории судьи Николая Чауса, по которому сегодня состоится суд.

С другой стороны, как отмечает телеграмм-канал "Политика страны", "при той жести, которая каждый день происходит в Украине, о случае с гранатой забудут уже через несколько часов. Чтоб тема прожила хотя бы пару дней нужно было, чтоб, например, атошник с гранатой в кабинете у Шмыгаля выступал. А нынешний случай не очень выделяется на общем фоне. Тем более, что инциденты с атошниками и гранатами (причём часто с жертвами) происходят постоянно и по всей стране".