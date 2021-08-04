Военно-морские силы США, которые просят профинансировать новое оружие в 2022 году, начали крупномасштабные учения 2021 года. Маневры проходят в зонах ответственности NAVEUR, USFF и PACFLT.

Об этом сообщает Военно-морской флот Соединенных Штатов на своем сайте в среду, 4 августа.

Маневры под названием "Large Scale Exercise 2021" (LSE-2021) пройдут с 3 по 16 августа. В них принимают участие командующий Командованием сил флота, Тихоокеанский флот и ВМС США в Европе.

В учениях задействованы:

около 36 действующих кораблей - от авианосцев до подводных лодок,

более 50 виртуальных единиц и неограниченный набор конструктивных единиц в дополнение к матросам, морским пехотинцам, государственным гражданским и контрактным сотрудникам, назначенным для командования и обучения персонала, обеспечивающего поддержку учений.

Подразделения, принимающие участие в маневрах, охватят 17 часовых поясов, включая шесть командующих военно-морскими силами и корпусами морской пехоты, пять пронумерованных флотов США и три коммандования войск морской пехоты.

По словам адмирала, командующего Военно-морскими силами США в Европе Роберта П. Берка, во время учений проверят способность командиров оказывать скоординированное действие со всех сторон в любое время. Он добавил, для этого и нужны эти учения, чтобы развить необходимую мышечную память и делать это регулярно и оперативно.

В заявлении ВМС США сказано, что учения LSE 2021 являются первыми крупномасштабными учениями после учений НАТО Ocean Venture, начатых 40 лет назад - в 1981 году во время "холодной войны".

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