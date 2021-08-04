Из Беларуси в Киев сбежал тренер гандбольного клуба из Минска
Еще один белорусский спортивный деятель решил уехать из республики. Тренер гандбольного клуба "Витязь" (Минск), активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев уже второй день находится в Киеве.
Об этом Яковлев рассказал в сюжете "Украина 24" в среду, 4 августа.
Свое решение покинуть Беларусь он объяснил тем, что он уже сидел в тюрьме и на него оказывалось давление и угрожали инкриминировать уголовную ответственность и есть "указка сверху" разобраться с ним.
"Только за то, что я активно выражал свою гражданскую позицию, то есть у нас человек может сидеть в тюрьме. В частности я сидел в тюрьме 15 суток за то, что хотел провести открытую тренировку", - рассказал тренер.
По его словам, правоохранительные органы Беларуси решили, что открытая тренировка - это политическое собрание. Украину же он выбрал потому, что ему нравится эта страна, здесь много белорусов и нет языкового барьера. Яковлев считает, что тут ему будет легче адаптироваться, нежели в в Польше или Германии.
Ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской он назвал "очередным дном белорусского спорта".
Напомним, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с критикой спортивного руководства республики, после чего заявила что на родине ее ждет тюрьма и попросила у Польши политическое убежище. Однако из соображений безопасности девушку увезли в Австрию.
Вслед за ней еще одна белорусская легкоатлетка Яна Максимова заявила, что надеется остаться в Германии, поскольку в Беларуси есть риск лишится свободы и жизни.