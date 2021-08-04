Захватчика Кабмина экс-атошника Владимира Прохнича помог задержать его знакомый, депутат Бучанского горсовета и волонтер Василий Олексюк. По его словам, на подобные действия Прохнича могли подтолкнуть полученные на Донбассе ранения и неудовлетворительное материальное положение.

Об этом со ссылкой на Олексюка сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам депутата Бучанского горсовета, о захвате Кабмина его знакомым он узнал из новостей. Олексюк заявил, что сразу понял: он должен сделать что-то, чтобы не погибли люди и ничего страшного не произошло.

При этом, мужчина предполагает, что мотивом такого поступка экс-атошника могли послужить его ранения (в том числе и в голову - Ред.) и бытовой уровень жизни. Кроме того, Олексюк заявил, что у Прохнича "очень сильный дух и обостренное чувство справедливости".

По словам депутата Бучанского горсовета, захватчик Кабмина работает на станции техобслуживания, но у него нет собственного жилья или других материальных благ. Олексюк также рассказал, что задержанный получал волонтерскую помощь: психологическую и моральную, редко - материальную.

Начальник Нацполиции Игорь Клименко также заявил, что Прохнич захватил здание Кабмина, потому что он "прошел жернова боевых действий", получил два ранения, и "такие сложились у него жизненные события".

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как утром 4 августа в Кабмин ворвался атошник с боевой гранатой. Мужчина угрожал, что подорвет ее, а также захватил заложников. В ходе спецоперации его удалось обезвредить и задержать.

Мы сообщали, что известно об атошнике, который ворвался в Кабмин с гранатой. В частности, Прохнич был сапером в "Айдаре" и получил орден от Порошенко.

Кроме того, в полиции уже заявили, что против захватчика Кабмина откроют дело по четырем статьям, и ему может грозить до 15 лет тюрьмы.