Первая репетиция парадных расчетов, которые пройдут по центру Киева 24 августа, в день 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины, прошла накануне на территории ГП "Антонов" и собрала тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии Украины.

В первую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии, состоящую из четырех "коробок", вошли военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии Украины.

"Я очень горжусь тем, что именно мне и моим собратьям выпала возможность участвовать в такой грандиозном событии в жизни нашей страны. Мы тщательно готовимся к параду, оттачивая каждое движение до идеала, ведь это очень важная и ответственная миссия - представлять лицо Национальной гвардии Украины ", - сообщил солдат в/ч 3027 Владислав Гриценко.

В этом году военный парад впервые пройдет по Крещатику новым строевым шагом, который военнослужащие уже освоили. Основное отличие сводится к тому, что теперь во время движения ногу нужно поднимать на 10-15 см (ранее было 15-20 см).

По результатам репетиции, парадный расчет батальона "Почетный караул" признан подготовленным подразделением всех участников парада.

Напомним, что в День независимости в колонне военного парада впервые пройдут служебные собаки.

Также мы сообщали, что 24 августа в Украине пройдут три мероприятия при участии ВСУ, в них примут участие 5 тысяч военных.