3 августа состоялась первая репетиция парада. Фото: ngu.gov.ua

Первая репетиция парадных расчетов, которые пройдут по центру Киева 24 августа, в день 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины, прошла накануне на территории ГП "Антонов" и собрала  тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии Украины.

В первую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии, состоящую из четырех "коробок", вошли военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии Украины.

"Я очень горжусь тем, что именно мне и моим собратьям выпала возможность участвовать в такой грандиозном событии в жизни нашей страны. Мы тщательно готовимся к параду, оттачивая каждое движение до идеала, ведь это очень важная и ответственная миссия - представлять лицо Национальной гвардии Украины ", - сообщил солдат в/ч 3027 Владислав Гриценко.

В этом году военный парад впервые пройдет по Крещатику новым строевым шагом, который военнослужащие уже освоили. Основное отличие сводится к тому, что теперь во время движения ногу нужно поднимать на 10-15 см (ранее было 15-20 см).

Нацгвардейцы на репетиции парада отработали новый строевой шагНацгвардейцы на репетиции парада отработали новый строевой шагНацгвардейцы на репетиции парада отработали новый строевой шагНацгвардейцы на репетиции парада отработали новый строевой шагНацгвардейцы на репетиции парада отработали новый строевой шагНацгвардейцы на репетиции парада отработали новый строевой шагНацгвардейцы на репетиции парада отработали новый строевой шаг

По результатам репетиции, парадный расчет батальона "Почетный караул" признан подготовленным подразделением всех участников парада.

Напомним, что в День независимости в колонне военного парада впервые пройдут служебные собаки.

Также мы сообщали, что 24 августа в Украине пройдут три мероприятия при участии ВСУ, в них примут участие 5 тысяч военных.

 

 

 

 

 

 

 

 

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