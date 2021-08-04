Экс-атошнику Владимиру Прохничу, который с боевой гранатой ворвался утром 4 августа в здание Кабмина, грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, факт совершения преступления является очевидным. Уголовное производство откроют сразу по четырем статьям, при этом наказание по одной из них может достигать пятнадцати лет тюрьмы.

Следственные действия на месте ЧП, по данным Клименко, продолжаются. Движение по правительственному кварталу временно перекрыто.

Напомним, что Прохнич 4 августа ворвался в здание украинского правительства. С собой у него была боевая граната, которую он угрожал подорвать. Экс-атошник взял в заложники двух человек. Правоохранители начали спецоперацию.

После этого с мужчиной разговаривал его знакомый, переговоры заняли около десяти минут. В это время захватчика смогли обезвредить правоохранители.

Также мы сообщали о том, что Владимир Прохнич - 43-летний житель Ирпеня. Он баллотировался в местный горсовет на выборах в 2020 году. Сейчас мужчина занимается предпринимательской деятельностью. Также он является ветераном АТО. По данным полиции, на фроне Прохнич получил два ранения, одно из них - головы. Мужчина перенес контузию.