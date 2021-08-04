Граната, которой угрожал террорист из Кабмина, оказалась настоящей. По сообщениям полиции, она была боевой.

Сразу после задержания начался брифинг на месте главы Нацполиции Игоря Клименко. Он говорит, что захватчик Владимирр Прохнич был дважды ранен, в том числе получил на фронте черепно-мозговую травму.

Переговоры, которые длились около 10 минут, с ним вел его знакомый, в это время полицейские смогли обезвредить преступника.

Переговорщик говорит, что у Прохнича "врожденное чувство справедливости".

Также копы сообщили, что граната террориста была боевой. Еще предстоит выяснить, откуда она оказалась у захватчика.

Сразу после операции террориста вывели из здания правительства.

Напомним, утром в среду, 4 августа, (около 10:00) в здание Кабмина ворвался с гранатой мужчина и захватил здание Кабмина. Он вытащил из кармана взрывное устройство и угрожал его взорвать. Также он взял в заложники двоих человек. Здание, где через меньше, чем два часа должно начаться заседание Кабинета министров Украины, перекрыли на вход и выход. В связи с этим полиция начала спецоперацию и готовилась к штурму. Через несколько минут правоохранители задержали захватчика.

Как выяснилось, мужчину зовут Владимир Прохнич, ему 43 года. Сейчас он проживает в Ирпене Киевской области. В прошлом году мужчина баллотировался в Ирпенский горсовет от партии "Едына громада". Был участником АТО в составе "Айдара". В прошлом Владимир перенес контузию.

"Страна" следила за событиями в столице возле здания Кабинета Министров в обновляемом материале.