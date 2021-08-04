В четверг и пятницу, 5 и 6 августа, циклон "Генри", который сегодня уже формирует погоду в Украине, принесет штормовой ветер.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

При этом погода в некоторых регионах страны остается жаркой: к примеру, на юге и востоке Украины температура днем поднимется до +27...+32 градусов. Впрочем, в западных областях прохладнее - +22..+26 градусов. В других регионах удержится средняя температура: +25...+29.

В столицу циклон "Генри" принесет атмосферный фронт уже к вечеру 4 августа. Возможны небольшие осадки, днем воздух прогреется до +27. Впрочем, по словам Диденко, в пятницу и ночью в субботу дожди в столице более вероятны.

Напомним, "Страна" писала о том, что пожары в Турции, Греции и Италии повлияли на прогнозы погоды в Украине. Теперь в стране наблюдаются внезапные грозы и ливни. А циклон "Генри", по прогнозам синоптиков, после 4 августа будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.

Также мы сообщали, что недавно в Черновцах царила непогода: сильный ветер повалил деревья и нарушил работу транспорта.