В ночь на среду, 4 августа, в ожоговом отделении больницы Краматорска умер третий горняк, который пострадал от взрыва на шахте в Донецкой области, который произошел 31 июля.

Об этом сообщает народный депутат Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Недооцененный государством шахтерский труд остается одним из самых опасных. Помянем наших собратьев", - написал нардеп.

Напомним, взрыв на шахте в Донецкой области произошел 31 июля. Взрыв случился во время проведения буровзрывных работ. Взрыв газа метан произошел в 5:12 утра. Из-за взрыва пострадали десять горняков, а прокуратура возбудила уголовное дело. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации.

Один из пострадавших, сотрудник подрядной организации, умер в тот же день в больнице города Покровск.

Спустя некоторое время, 3 августа, в ожоговом отделении городской больницы Краматорска скончался еще один пострадавший.

"Страна" также сообщала, что в конце прошлого года на шахте в Луганской области обвалилась порода. Под завалами оказались двое шахтеров. Одного из них спасли, тело второго нашли позже под завалами.

Также мы писали о том, что в июле прошлого года в Донецкой области на шахте также произошел обвал породы, тогда в результате ЧП погиб один горняк.