В среду, 4 августа, в здание Кабмина ворвался мужчина с гранатой. Он заявил, что это захват здания и пригрозил взорвать ее. Как выяснилось, это ветеран АТО Владимир Прохнич, служивший в "Айдаре".

Собрали, что о нем известно.

По данным "Страны", Владимир Прохнич 1978 года рождения. Служил в АТО, в городе Счастье Луганской области.

Как рассказал "Стране" источник в МВД, Прохнич был сапером в "Айдаре". Был контужен. В 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" третьей степени.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко подтвердил, что на войне Прохнич получил черепно-мозговую травму. Это было его второе ранение.

В базе youcontrol есть данные, что на имя Владимира Васильевича Прохнича оформлено ФЛП - он владеет СТО в Ирпене Киевской области.

Прохнич в своем Facebook публиковал фото и видео с побратимами, анекдоты и мемы.

Например, он публиковал двусмысленные шутки о том, как приветствовать людей в эпоху коронавируса - нацисткой "зигой".

А судя по этому мему, Прохнич придерживался радикальных националистических взглядов. Например, по вопросу об украинском языке. При этом сам он, когда врывался в Кабмин, говорил по-русски.

Судя по профилю, Владимир Прохнич также активно занимался гражданской деятельностью в соседней с Ирпенем Буче. В его в профиле есть снимок с организацией "Бучанская варта".

Один из ее лидеров - Василий Олексюк - сегодня вел с ним переговоры о сдаче.

На этом фото - Прохнич второй справа. В такой же рубашке он пришел в Кабмин

"Страна" следила за ситуацией в Кабмине в своем онлайне. В результате переговров Прохнич сдался сам. Его граната оказалась боевой.