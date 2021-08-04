Мужчину, захватившего с гранатой здание Кабмина зовут Владимир Прохнич. Он бывший атошник, а сейчас предприниматель. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей.

Об этом сообщает источники "Страны" в полиции.

"Страна" нашла страничку Прохнича в социальных сетях.

Судя по профилю Прохнича, он также занимался активной гражданской деятельностью в городе Буча, у него в профиле есть фото с организацией "Бучанская варта"

Прохнич мало публикует информации о себе. На его страничке в основном репосты соратников.

На фоновом изображении профиля в фейсбуке - батальон, в котором, вероятно, он служил.

Напомним, сегодня утром мужчина ворвался в здание Кабинета министров Украины. В руках у него была граната, из которой он угрожал выдернуть чеку, а также говорил , что "живым не выйдет отсюда". Он взял заложников. Он кричит, что его "все зае...ли" и что он готов сесть на десять лет.

После этого Кабмин оцепили, туда готовится зайти спецназ. Как сообщила полиция, с захватчиком сейчас ведутся переговоры, боковой вход здания, куда он вошел - перекрыт. По одной из версий он попал в Кабинет министров через бюро пропусков. За событиями вокруг захвата здания правительства "Страна" следит в обновляемом материале.