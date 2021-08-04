В среду, 4 августа, в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Речь о 509 400 дозах, которые в рамках программы COVAX передала Киеву Дания.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба украинского офиса ЮНИСЕФ.

Всего Копенгаген намерен передать разным государствам три миллиона доз препаратов и сделать это до конца текущего года.

В Украине новую партию AstraZeneca направят на вакцинацию уже сделавших первую прививку украинцев. Кроме того, эта вакцина поступит в пункты вакцинации.

Напомним, недавно украинский Кабмин обновил план вакцинации. Ранее Киев собирался до конца 2021 года получить 21 913 316 доз препаратов, теперь это количество увеличили до 47 394 266 доз. При этом запланировано, что до конца года Украина будет получить три вакцины - Astrazeneca, Novavax и Pfizer.

Кроме того, мы писали о том, что в Украине хотят начать делать более 8 миллионов прививок от коронавируса в месяц. До сентября, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Минздрав планирует выйти на показатель до 200-250 тысяч прививок от коронавируса в сутки.