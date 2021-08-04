В Киеве полиция начала спецоперацию после сообщения о захвате здания Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Телеграм-канале.

По данным правоохранителей, сейчас с мужчиной проводятся переговоры. На месте происшествия присутствует руководство Национальной полиции и полиции столицы.

"В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - добавили в МВД.

Напомним, утром в среду, 4 августа, (около 10:00) к зданию украинского правительства зашел мужчина. Позже выяснилось, что его зовут Владимир. Он оказался сапером и ветераном добровольческого батальона "Айдар", а в прошлом мужчина перенес контузию.

Захвативший здание Кабмина мужчина вытащил из кармана взрывное устройство и угрожает его взорвать. По предварительным данным, Владимир взял в заложники двоих человек.

Как сообщают очевидцы, в здание Кабинет министров готовится зайти спецназ.

"Страна" следит за событиями возле здания правительства в Киеве в обновляемом материале.