В среду, 4 августа, в чешском городе Домажлице произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. В результате двое людей погибли, больше трех десятков получили травмы, некоторые из раненных находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает novinky.cz.

Инцидент произошел утром между станциями Домажлице и Ближеёв на станции Милавче, по данным сайта Чешских железных дорог, скоростной экспресс-поезд столкнулся с пассажирским поездом. Вероятно, один из водителей поехал на красный свет.

На месте аварии работали 11 пожарных команд и вертолеты. Людей перевозят из поездов в больницы, пострадали более 30 человек, часть из них находится в критическом состоянии.

"Тридцать один раненый вне опасности для жизни, у них легкие травмы. Четыре человека были доставлены в травмпункт, двое, к сожалению, скончались", - сказала пресс-секретарь службы спасения Мария Свободова.

Однако по последней информации пожарной части Пльзенского края, раненных больше.

Напомним, в Коста-Рике из-за столкновения поездов пострадали почти триста человек.

Также сообщалось, что в России произошло лобовое столкновение грузовых поездов, в результате погибли двое человек.