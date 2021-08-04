В среду, 4 августа, в здание Кабинет министров, куда ранее зашел мужчина с гранатой и взял заложников, готовится зайти спецназ.

Об этом сообщают очевидцы, находящиеся у здания Кабинета министров Украины

Напомним, утром мужчина ворвался в здание, вырвал чеку и начал диктовать условия присутствующим. Захвативший здание оказался сапером и ветераном добровольческого батальона "Айдар". В прошлом он перенес контузию.

Как сообщалось, в здании Кабмина мужчина по имени Владимир взял двоих заложников, после чего здание перекрыли вход и выход.

Видео опубликовали очевидцы происходящего. В комментариях под ним пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

Между тем, через два часа должно начаться заседание правительства.

Ранее мы также рассказывали, как мужчина с гранатой пришел в киевский обменник и потребовал 2 тысячи долларов. Однако кассир вовремя отреагировала на угрозы мужчины и нажала кнопку вызова охраны, после чего нападавший оставил помещение обменника.

Также рассказывали, как в Харькове задержали 27-летнего мужчину, который принес боевую гранату на детскую площадку.