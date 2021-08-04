Появились первые подробности о человеке, который угрожает взорвать гранату в Кабмине. Захвативший здание - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар". В прошлом он перенес контузию.

Об этом "Стране" сообщил источник в МВД

"Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет", - сказал источник "Страны" в МВД.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве в Кабинет министров ворвался мужчина с гранатой. Он вырвал чеку и диктует условия присутствующим.

Видео опубликовали очевидцы происходящего. Захватчик Кабмина также заявил, что имеет боевой опыт и в прошлом - сапер.

В здании Кабмина, как сообщили "Стране" очевидцы, он взял двоих заложников, в здание перекрыли вход и выход.

В комментариях к видео в Facebook пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

Напомним, ранее мужчина с гранатой пришел в киевский обменник и потребовал 2 тысячи долларов. Однако кассир вовремя отреагировала на угрозы мужчины и нажала кнопку вызова охраны, после чего нападавший оставил помещение обменника.

Ранее "Страна" писала, как в Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на детской площадке

Также сообщалось, что 8 июня в Харькове прогремел взрыв. Со слов очевидцев, взрыву предшествовала потасовка в компании молодых парней, затем один из них бросил в толпу гранату. В полиции подтвердили это. При взрыве пострадали пять человек. Позже полиция задержала бросившего гранату и установила его личность. До этого он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Также мы рассказывали, как на улице в Харькове нашли боевую гранату, перевязнную красной ленточкой.