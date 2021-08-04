На границе Беларуси и Литвы обнаружили избитого иракца. Мужчина умер на руках у белорусских пограничников. Президент страны Александр Лукашенко поручил расследовать инцидент в срочном порядке.

Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера Беларуси Telegram-канал "Пул Первого".

Избитого иракца нашли жители Бенякони. Они сообщили о нем пограничникам. Те пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако мужчина скончался у них на руках.

Теперь белорусские правоохранители должны найти и поговорить со свидетелями вероятного преступления, а также отыскать родственников погибшего. Им выдадут местные визы - это позволит им прибыть в Беларусь для получения тела погибшего.

Напомним, в последнее время в Литве констатируют всплеск миграции: нелегалы пересекают границу со стороны Беларуси. Чаще всего речь о выходцах из Африки и стран Ближнего Востока. При этом в Литве полагают, что ответственность за ситуацию лежит на властях Беларуси. Лукашенко это опровергает.

Также мы писали о том, что Литва предложила ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.