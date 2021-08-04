В Кабинет министров зашел мужчина с гранатой взял заложников. Он утверждает, что уже выдернул чеку и говорит, что это - захват здания.

Неизвестный кричит, что его "все зае...ли" и что он готов сесть на десять лет.

Сначала он стоял в дверях здания и предлагал всем из него выйти. Стоявшие рядом люди предлагали ему это прекратить. Затем террорист вошел в здание и начал кричать, что идет захват.

Как выяснилось позже, это ветеран АТО. "Страна" следит за событиями в Кабмине. Материал обновляется.

Прямой эфир из-под Кабмина

11:39 Начался брифинг на месте главы Нацполиции Игоря Клименко. Он говорит, что Прохнич был дважды ранен, в том числе получил черепно-мозговую травму.

Переговоры с ним вел его знакомый, в это время полицейские смогли обезвредить преступника.

11:38 Террорист Прохнич зарегистрировал как ФОП в Ирпени, занимается авторемонтом.

11:30 Ситуация вокруг Кабмина сейчас.

11:26 Террориста задержали.

11:21 По данным "Страны", Прохнич - 1978 года рождения. В 2015 году Порошенко наградил его орденом "За мужество" третьей степени. Служил в Счастье Луганской области.

11:19 Нашли Facebook-страницу террориста. Его зовут Владимир Прохнич. Он из Ирпеня.

11:11 Полиция сообщила, что с неизвестным ведутся переговоры. Правоохранители пока не опознали, есть ли у него на самом деле граната.

В своем посте МВД угрожает мужчине "полицейскими мерами", если он не прекратит правонарушение.

11:07 Боковой вход здания, куда вошел атошник Владимир, перекрыт.

11:04 Как сообщает нардеп Гончаренко, заседание правительства, назначенное на час дня, пока не переносили.

11:03 Как пишут телеграм-каналы, атошник вошел в здание правительства через бюро пропусков. Поэтому и такая вялая реакция на него.

11:00 На место подогнали спецназ.

10:56 Интересно, что вчера была годовщина захвата бизнес-центра "Леонардо" в Киеве.

10:55 Новая информация о террористе - захватчика здания зовут Владимир.

10:52 Подходы к зданию правительства оцеплены.

10:49 Террорист говорит, что живым не сдастся.

10:47 "Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет", - рассказал источник "Страны" в МВД.

10:42 В соцсетях пишут, что мужчина с гранатой - ветеран АТО, инвалид войны.

10:40 Видео с мужчиной, который вошел в здание Кабмина с гранатой.