В Киеве в Кабинет министров ворвался мужчина с гранатой. Он вырвал чеку и диктует условия присутствующим.

Видео опубликовали очевидцы происходящего

"Я живым не выйду отсюда. Женщина, уходите отсюда", - говорит мужчина на видео

"Вы з@еб@ли бл@ть", - кричит человек с гранатой, на это ему возражают, что все можно решить цивилизованным путем.

Захватчик Кабмина также заявил, что имеет боевой опыт

"Я отпущу чеку, я сапер в прошлом. Убирайте людей, как вы з@еб@ли уже!", - кричит мужчина

Причина конфликта неизвестна, но судя по претензиям захватчика ("вы ни на что не реагируете"), перед захватом имел место конфликт.

В здании Кабмина, как сообщили "Стране" очевидцы, он взял двоих заложников, в здание перекрыли вход и выход.

В комментариях к видео в Facebook пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

Напомним, ранее мужчина с гранатой пришел в киевский обменник и потребовал 2 тысячи долларов. Однако кассир вовремя отреагировала на угрозы мужчины и нажала кнопку вызова охраны, после чего нападавший оставил помещение обменника.

Ранее "Страна" писала, как в Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на детской площадке

Также сообщалось, что 8 июня в Харькове прогремел взрыв. Со слов очевидцев, взрыву предшествовала потасовка в компании молодых парней, затем один из них бросил в толпу гранату. В полиции подтвердили это. При взрыве пострадали пять человек. Позже полиция задержала бросившего гранату и установила его личность. До этого он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Также мы рассказывали, как на улице в Харькове нашли боевую гранату, перевязнную красной ленточкой.