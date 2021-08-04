Под действие запрета главнокомандующего ВСУ посещать чиновникам зону ООС на Донбассе попал и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на Генштаб сообщают "Украинские новости".

Причиной запрета, который ввел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, называют процесс передачи должности командующего Операцией объединенных сил. Чиновникам и парламентариям нельзя посещать зону ООС в течение 10 дней.

В Генштабе заявили, что под действие запрета попадают все - никаких исключений быть не может, в том числе и в случае, если речь о главе государства. При этом такой запрет там называют обычной практикой.

Это событие прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны"

"После скандала с запретом Разумкову ехать на Донбасс, командование ВСУ решило показать, что этот запрет касается не только спикера, но и всех остальных чиновников (на время ротации руководства Операцией объединённых сил).

Включая президента Зеленского. Хотя и не совсем понятно как вообще можно запретить главнокомандующему выезжать в расположение войск. Но украинский пиар традиционно беспощаден к логике", - пишет телеграм-канал

Напомним, "Страна" писала о том, что из-за того, что главнокомандующий ВСУ запретил чиновникам посещать зону ООС, был сорван визит Дмитрия Разумкова на Донбасс, который должен был состояться 3 августа.

Также мы сообщали, что в Раде рассказали о причине отмены поездки Разумкова на Донбасс. Источник "Страны" в парламенте заявил, что это попытки Банковой установить монополию на общение с армейцами и показать, что делать это может только президент.