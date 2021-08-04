С ближайшей субботы, 7 августа, находящиеся в Украине, где ухудшается ситуация с Covid-19, иностранцы и лица без гражданства, превысившие сроки пребывания в стране в период карантина будут привлекаться к административной ответственности. За это им грозит штраф до 5100 гривен.

Соответствующе постановление об этом приняло правительство еще 21 июля 2021 года путем внесения изменений в пункт два постановления Кабмина от 18 марта 2020, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

С 7 августа, когда постановление вступит в силу, от административной ответственности, соответственно и штрафов будут освобождены только те иностранные граждане, у которых не было возможности покинуть Украину или они по каким-либо причинам не смогли обратиться в соответствующие органы или Государственную миграционную службу Украины с заявлением о продлении срока пребывания в нашей стране по обстоятельствам, вызванных карантинными ограничениями.

За превышение сроков пребывания в Украине можно получить штрафа в размере от 1700 до 5100 гривен.

Напомним, уже с четверга, 5 августа в Украине изменятся правила пересечения КПВВ и границы. Это связано с распространением штамма "Дельта", от которого в стране умер уже один человек. Что изменится с завтрашнего дня читайте в нашем материале.

Также "Страна" сообщала, что за минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 984 человека, что на 157 больше чем днем ранее. С каждый днем количество новых заболевших в стране увеличивается, а динамика госпитализаций пациентов с Covid-19 растет.