Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" 12 июля подписало договор на создание сериала о 30 годах независимости Украины. Стоимость контракта составила 4 060 000 гривен. Об этом сообщается в системе электронных закупок "Прозорро".

В сериал войдет 30 серий по 20 минут каждая.

Интересный тендер

В тендере, по результатам которого подписан договор на производство сериала, приняли участие всего две фирмы - киевские ООО "Фреш продакшн Ю Эй" и "Стейдж сервис":

Источник: prozorro.gov.ua

Как выяснила "Страна", эти фирмы тесно связаны друг с другом. Что, естественно, вызывает вопросы вообще ко всему тендеру.

Согласно данным госреестра юридических лиц, директором компании - победителя тендера является Олег Щербина. Он также владеет небольшой (15,3 %) долей в уставном капитале компании:

Данные ООО "Фреш продакшн Ю Эй". Источник: usr.minjust.gov.ua

Этот же человек владеет половиной уставного капитала второго участника - ООО "Стейдж сервис":

Данные ООО "Стейдж сервис". Источник: usr.minjust.gov.ua

Получается, что один и тот же человек и руководит фирмой-победителем, и владеет половиной второго участника тендера, якобы конкурента. Другими словами, "конкуренцию" на тендере изображали две компании, подконтрольных одному человеку.

Факт тесной связи компаний может подтвердить и список документов, поданных на тендер. Многие файлы носят однотипные названия: сначала идет название фирмы большими буквами, а затем маленькими буквами содержание документа. Похоже, документы готовили одни и те же люди:

Источник: prozorro.gov.ua

"Изящная ирония с изысканными параллелями"

В техническом задании на тендер госканал сообщил, что "в настоящее время в украинском обществе наблюдается усталость и перенасыщенность зрителей "тяжелой" информацией. Люди блокируют себя от негативной и агрессивной подачи материала".

Поэтому телевизионщики решили, что телесериал должен "базироваться на традициях интеллектуальной игры", а изложение фактов должно быть "объективным, с изящной иронией (когда она уместна), с изысканными параллелями между событиями и констатацией их последствий":

Источник: prozorro.gov.ua

Половина денег уже ушла

Сумма договора чуть больше 4 млн грн. Это значит, что стоимость производства одного эпизода сериала около 135 000 грн.

Получается, что цена одной минуты "интеллектуальных игр с тонкой иронией" для госбюджета - 6 770 грн.

Согласно данным портала публичных финансов "Е-data", победителю тендера ООО уже заплатили больше двух миллионов гривен двумя траншами в конце июля:

Источник: spending.gov.ua

Заказчик сериала - госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания" - владеет телеканалом "Дом", который ведет вещание для Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Президент Владимир Зеленский на днях дал интервью этому каналу, где вспомнил о крымских рапанах.

Источник: youtube.com/ Телеканал ДОМ

"Мультимедийная платформа иновещания" подчиняется Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Возглавляет данное министерство вице-премьер Алексей Резников. Он также является первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Победитель тендера - кинокомпания "Фреш Продакшн Ю Эй" - давно получает крупные заказы за счет бюджетных денег. Среди последних проектов компании - фильмы "Дом "Слово" (2017) и "Крым. Украденный полуостров" (2019). Всего с 2015 года компания получила государственных заказов на сумму больше 76 миллионов гривен.