С 5 августа в Украине заработают новые правила пересечения международной границы, а также КПВВ на Донбассе и кордона с Крымом.

Их ужесточают под предлогом уменьшения распространения Covid-19, показатели по которому в последнее время растут.

Разбирались подробно, что теперь изменится.

Кто будет свободен от самоизоляции

Детально новые правила расписаны в обновленном постановлении Кабмина №1236. Вот текст его самой свежей редакции.

Нормы пересечения границы делятся условно на две части.

Первая - для тех, кто сможет въезжать без карантина и не обязан ставить даже приложение "Вдома". Вторая касается тех, кто ставит "Дию" на границе и сидит на разных формах карантина.

Начнем с первой группы - "счастливчиков". Они в свою очередь тоже делятся на два разряда.

Первый - украинцы, которые возвращаются домой из-за рубежа. Вот кого из них пустят без самоизоляции:

- детей и подростков до 18 лет

- людей, которые выехали за пределы Украины до 4 августа 2021 года

- тех, кто сдает ВНО на территории Украины и собирается поступать в вузы или на подготовительные отделения - а также их родителей или опекунов

Далее идет наиболее интересный пункт: от карантина освобождаются люди, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и могут предъявить сертификат международного образца, выданный в любой стране.

Причем в этом пункте ничего не говорится о том, какие именно это должны быть вакцины. Поэтому в теории норма касается даже "Спутника V".

Под словом "лиц" ("осіб") подразумеваются как украинцы, так и иностранцы.

Впрочем, против "Спутника" тут играют два фактора. Первый - официальное разъяснение МВД, которое указало, что приниматься будут лишь те вакцины, которые одобрены ВОЗ. Российская в их список не входит.

Во-вторых, жители неподконтрольных территорий, которые вакцинировались в "ДНР", "ЛНР" или Крыму, не проедут, даже если со "Спутником" будут пускать. Ведь выдаваемые там документы Украина не признаёт. Соответственно, и сертификаты о прививках - тоже.

С другой стороны, у тех, кто покинул Украину до 4 августа, есть возможность въехать без ограничений и вакцинироваться уже на подконтрольной территории.

- последний пункт касается украинцев, которые получили первую дозу вакцины в Украине, что подтверждается документом, выданным в больнице у семейного врача.

Второй разряд - жители "ДНР", "ЛНР" и Крыма, которые въезжают в Украину через внутренние КПВВ.

Их не касается норма выезда до 4 августа. То есть новые правила распространяются на местных жителей сразу же (но только на тех, кто, повторимся, заезжает на подконтрольную территорию через КПВВ).

Из них самоизоляции не подлежат все перечисленные выше категории людей. Плюс некоторые другие, а именно:

- учащиеся вузов на неподконтрольной территории

- те, кто направляются на вакцинацию и стали для этого в электронную очередь (на границе нужно предъявить специальный идентификатор).

Кто сможет избежать самоизоляции, а кто нет

Остальные возвращенцы подлежат самоизоляции. Но - на разных условиях.

Все они обязаны поставить на границе приложение "Вдома" - за этим проследят пограничники. Далее:

1. Люди, которые пересекают границу Украины на въезд, останавливают самоизоляцию, если получают отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест (его нужно будет сделать сразу после прохождения границы).

То же касается и тех, кто заезжает через внутренние КПВВ из Донбасса и Крыма.

Для всех перечисленных самоизоляция действует 10 дней с отсрочкой начала карантина в 72 часа. То есть дается три дня свободы, чтобы решить вопрос с тестами и не становиться на изоляцию.

2. Неприятное исключение делается только для тех граждан Украины, которые приезжают из России, а также Индии. Они не могут отменить самоизоляцию, даже если сдадут негативные тесты.

Причем для них она будет длиться не 10, а 14 дней.

Но, напомним, речь идет лишь о тех, кто не входит в "белый список", описанный в предыдущей главе. То есть, если человек не вакцинирован или не приехал на учебу. Или выехал в Россию до 4 августа.

Напомним, что сейчас в Россию и обратно ездят главным образом жители "ДНР", которых РФ пропускает на свою территорию. Для остальных российская граница закрыта.

При этом большинству жителей Донбасса, кто не успел вакцинироваться на территории Украины, дается шанс заехать, уколоться и дальше выезжать с правом возвращения. Речь идет о тех, кто покинул Украину до 4 августа.

Для всех остальных же будет действовать норма о 14-дневной самоизоляции, которая, в большинстве случаев, делает бессмысленной саму поездку.