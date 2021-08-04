Еще одна белорусская спортсменка, как и бегунья Кристина Тимановская, решила не возвращаться в Беларусь. Речь о легкоатлетке Яне Максимовой, которая сейчас находится в Германии.

Спортсменка рассказала о своем решении в Instagram.

В своем посте Максимова заявила, что она остается в Беларуси вместе с семьей: супругом Андреем Кравченко, который в 2008 году стал серебряным призером Олимпиады, выступая в десятиборье, а также дочерью.

Спортсменка написала, что в Беларуси существует опасность потерять свободу, а также вовсе лишиться жизни. Также Максимова выразила надежду, что она сможет продолжать свою карьеру в Германии. Она собирается готовиться там к будущей Олимпиаде.

Отметим, что в этом году легкоатлетка, которая выступает в многоборье, не попала на Олимпийские игры, поскольку не выполнила квалификационный норматив. Однако она стала обладательницей Кубка Беларуси.

Напомним, на Олимпиаде в Токио белорусская атлетка Тимановская попала в скандал. Она раскритиковала руководство олимпийской сборной своей страны, из-за этого спортсменке запретили участвовать в соревнованиях, а также пытались насильно увезти ее в Минск. Спортсменка заявила, что не хочет возвращаться на родину. Польша уже предоставила ей гуманитарную визу.

Также мы писали о том, что вместо Варшавы Кристина Тимановская в последний момент пересела на рейс в столицу Австрии.