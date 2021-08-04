По состоянию на утро среды, 4 августа, в Украине, где число новых зараженных коронавирусом выросло за 24 часа почти на тысячу человек, в пяти областях один из эпидемических показателей не соответствует "зеленой" зоне карантина.

Такие данные обнародованные в таблице Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что для "зеленой" карантинной зоны норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на данное заболевание должна составлять не более 50%.

В Донецкой области динамика госпитализаций - 58,5% (накануне этот показатель составлял 36,9%).

В Ровенской области динамика госпитализаций составляет 150,0%, хотя двумя днями ранее было 61,5%-92,3%.

В Закарпатской области данный показатель превышает норму в течение нескольких дней подряд. Сейчас она достигла 93,5%, двумя днями ранее была в пределах 87,5% -103,2%.

В Хмельницкой области данный эпидемиологический показателям составляет 50,8%, ранее был 37,4%-36,9%.

Самая худшая ситуация с госпитализациями наблюдается в Тернопольской области, где этот показатель достиг отметки в 172,7%.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, как начинается новая волна эпидемии Сovid-19 в Украине и каких карантинных ограничений в связи с этим ожидать.

Также мы сообщали, что с завтрашнего дня в Украине изменятся правила въезда в страну.

Между тем, в столице уже готовятся к ужесточению карантинных мер. Через шесть дней киевлянам или жителям города можно будет подать заявку для получения спецпропуска на проезд в маршрутках, трамваях, троллейбусах и метро, как было во время минувшего локдауна.