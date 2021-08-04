В среду, 4 августа, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избирает меру пресечения для скандального экс-судьи Николая Чауса, который недавно объявился в Украине. Начало заседания в 14:00.

Экс-судью Днепровского суда Киева в 2016 году обвинили в получении взятки - $150 тысяч за вынесение "нужного решения" по делу о торговле наркотиками. Деньги судья закапывал в банках в своем огороде.

После обвинений судья сбежал в Молдову, где провел несколько лет. В апреле 2021 года он был похищен оттуда и перевезен в Украину. Власти Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.

Спустя несколько месяцев он внезапно нашелся в селе Винницкой области. Его забрала и привезла в Киев. По дороге судью пыталась отбить НАБУ, которое и поймало судью на взятке. Детективы преследовали микроавтобус с экс-судьей, сбив по дороге мотоциклиста, но захватить Чауса не удалось.

Спустя несколько дней СБУ отдала судью в руки НАБУ. Антикоррупционеры задержали его в больнице "Феофания". Пустили к Чаусу и адвоката, который рассказал, что его клиента после похищения пытали.

Теперь от того, какую меру пресечения выберет суд, зависит кто будет далее контролировать Чауса - СБУ или НАБУ. Но, судя по всему, между ведомствами уже есть некие договоренности.

Еще один ключевой момент - на кого укажет Чаус, рассказывая о своем похищении. "Страна" уже рассказывала, что вывезти судью из Молдовы могла военная разведка Украины по приказу Офиса президента. Цель - дать показания против Порошенко, чьим "карманным" судьей считали Чауса.

"Страна" следит за заседанием суда в этом онлайне. Материал обновляется.

13:41 Адвокат собирается просить суд сделать закрытое заседание, чтобы не раскрывать все детали похищения, поскольку в нем, по его словам, замешаны все правоохранительные органы Украины.

13:35 По словам Ростислава Кравца, после того, как Чауса похитили и привезли в Украину, его пытали и полтора месяца держали прикованным к кровати.

"Ему не разрешали мыться, только давали ходить в туалет. Мучили, постоянно включая и выключая свет" - рассказал адвокат.

13:30 Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал, что на сегодняшнем заседании его подзащитный собирается рассказать, как его дважды похитили: сначала вывезли в Молдову, а потом опять в Украину.

13:22 Пресс-служба суда заявила, что журналистов, фотографов и операторов не будут пускать в зал, поскольку он маленький и там все не поместятся. Наблюдать за заседанием журналисты будут из соседнего зала, где включат трансляцию.

На вопрос журналистов, как тогда задать вопросы Чаусу, представители суда ответили, что, возможно, удастся это сделать в перерыве.

13:00 Возле Высшего антикоррупционного суда уже выстроилась очередь журналистов. Пока никого не пускают внутрь.

Фото: Страна