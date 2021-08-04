Национальное антикоррупционное бюро, после задержания судьи Чауса в Феофании 3 августа, доставило экс-судью Днепровского суда Киева в следственный изолятор СБУ.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Также эту информацию подтвердил вчера "Стране" адвокат судьи Ростислав Кравец

"Чаус, которого задержали сегодня (3 августа, - Ред) детективы НАБУ, доставлен в изолятор Службы безопасности Украины, сотрудники которой продолжают обеспечивать его безопасность", - сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что в среду Чауса должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, после похищения весной в Кишиневе Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области - полураздетым и явно нездоровым. После чего за него началась настоящая война между НАБУ и СБУ.

В итоге 3 августа экс-судья оказался в руках НАБУ, которое инициировало заседание суда по избранию для него меры пресечения. Суд состоится днем 4 августа.

Адвокат Ростислав Кравец 3 августа встретился со своим клиентом Николаем Чаусом. О подробностях этой беседы защитник эксклюзивно рассказал "Стране".

Кравец подтвердил, что СБУ договорилась с НАБУ и "полюбовно" передала Чауса Бюро. Однако доставили экс-судью в СИЗО Службы безопасности. Там Кравец и встретился с Чаусом.