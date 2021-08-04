В Сенате Франции после обсуждения ситуации с ультраправыми в Украине на повестку дня встал новый вопрос - о давлении на СМИ и преследовании оппозиции в нашей стране.

Сенатор Натали Гуле официально направила соответствующий запрос министру Европы и иностранных дел..

"Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук в настоящее время находится под домашним арестом, без какого-либо судебного разбирательства или приговора. Владелец телеканалов и эти каналы были закрыты без суда и следствия, это вызывает тревогу. У нас теплые отношения с Украиной, поэтому хочу спросить министра Европы и иностранных дел, какие меры он намеревается предпринять для продвижения прав человека и общественных свобод в Украине", - говорится в запросе, опубликованном в официальном журнале Сената.

Официальный запрос сенатора Франции по закрытию телеканалов в Украине и домашнему аресту Медведчука на сайте Сената

Теперь министр обязан дать официальное разъяснение по этому вопросу.

"В своем ответе на запрос о росте ультраправых в Украине он хоть впервые признал их существование, но уточнил, что Украина - демократическая страна, и радикалов там якобы не больше, чем в любой другой европейской стране. Тогда ему направили встречный вопрос - о какой демократии может идти речь, если нарушается свобода слова - закрываются неугодные власти телеканалы, члена оппозиционной фракции посадили под домашний арест. Впервые в Европе на таком уровне подняли этот вопрос, министр обязан дать ответ на официальный запрос сенатора", - сказал "Стране" источник в политических кругах Франции.