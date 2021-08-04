С четверга, 5 августа, в Украине изменятся правила пересечения границы и КПВВ. Из-за активно распространяющегося штамма "Дельта", от которого в Украине умер первый пациент, те лица, кто приедет в нашу страну из Индии и Российской Федерации, должны будут отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, приехавших из-за границы украинцев на десять дней отправят на обсервацию.

О том, что изменится при въезде в нашу страну с завтрашнего дня сообщат Министерство внутренних дел в своём Telegram-канале.

Для приехавших из-за других стран, кроме РФ и Индии, украинцев и иностранных граждан, обязательно самоизоляция на десять дней (начинается она через 72 часа после пересечения границы, контролируется мобильным приложением "Вдома").

Те, кто прибыл из России или Индии, если они находились там дольше 7 дней в течение последних 14 дней с момента пересечения украинской границы будут отправляться на двухнедельную самоизоляцию.

Избежать самоизоляции могут:

Иностранные граждане, у которых есть страховой полис и документ о полной вакцинации от коронавируса;

Те, кто имеет справку о полной вакцинации, или документ, выданный в установленном Минздравом порядке, что подтверждает получение первой дозы препарата.

Несовершеннолетние украинцы, тем граждане страны, которые выехали в другую страну до 4 августа;

Те лица, ПЦР-тест или экспресс-тестирование покажет отрицательный результат на коронавирус (кроме прибывших из Индии и России).

Для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить страховой полис, и на выбор один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест / экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа или документ о полной пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце июля в Николаеве сообщили о четырех случаях заражения штаммом-мутантов Дельта", который привезли из России и курортной Турции.

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