Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прилетели в Вашингтон.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Вашингтоне они проведут подготовку визита Зеленского в США. В планах у Кулебы и Ермака - встречи с главой Госдепа США Блинкеном, сенаторами, а также советником Байдена по нацбезопасности Салливаном.

Что касается будущей встречи Зеленского и Байдена, по словам Кулебы, в ее ходе не будет шантажа или "повышенных тонов", разговора на которых ожидал от Зе Арахамия.

Министр заявил, что переговоры будут касаться проблем безопасности, а также тем, затрагивающих евроатлантическое пространство. При этом, по мнению Дмитрия Кулеба, Байден и Зеленский будут говорить между собой как союзники.

Напомним, недавно Давид Арахамия заявил, что он ожидает от Зеленского разговора с Байденом на повышенных тонах.

После этого у Зеленского назвали слова Арахамии о переговорах с Байденом "на повышенных тонах" проявлением разочарования.

Кроме того, мы писали о том, что встречу с Байденом Зеленский хотел провести еще в июле, однако в итоге Белый дом настоял на другой дате - 30 августа. На это Банковая отреагировала с недовольством.