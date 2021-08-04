Лидер финской хард-рок группы Lordi Томи Путаансуу сделал прививку от коронавируса. При этом вакцинировался он в своем сценическом костюме. Прививку музыкант получил в финском городе Рованиеми (столица Лапландии).

Фото Путаансуу опубликовали на официальном сайте города.

Прививку музыкант сделал на прошлых выходных. По информации местных властей, он стал одним из 766 человек, которые прошли вакцинацию 31 июля и 1 августа. Мистер Лорди получил уже вторую дозу препарата.

Прививку лидер группы Lordi сделал в здании мэрии: там вакцинацию проводят без предварительной записи. Также в пункт вакцинации пришел Санта Клаус, поскольку его резиденция размещается в этом городе.

Отметим, что группа Lordi в 2006 году стала победителем конкурса Евровидение. Тогда они представляли песню "Hard Rock Hallelujah" и выступали в экстравагантных костюмах гоблинов.

Напомним, в Евросоюзе двумя дозами вакцины от коронавируса привили уже 60 процентов взрослых.

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