Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник, 3 августа, поблагодарил всех, кто помог его стране в момент, когда она столкнулась с масштабными лесными пожарами, а также выразил поддержку и соболезнования.

Соответствующий пост турецкий лидер опубликовал в Twitter.

Он выразил благодарность от лица народа Турции в адрес всех организаций, стран и мировых лидеров, которые помогли, поддержали или посочувствовали.

Особенно Эрдоган поблагодарил коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева, президента РФ Владимира Путина и главу испанского правительства Педро Санчеса. По словам главы турецкого государства, эти лидеры помогали с тех пор, как пожары только возникли и начали угрожать стране.

Кроме того, благодарность Эрдоган выразил лидеру Ирана Ибрагиму Райси, президентам Хорватии и Украины Зорану Милановичу и Владимиру Зеленскому - за солидарность.

Напомним, "Страна" писала о том, что масштабные лесные пожары начались в Турции в конце прошлого месяца. Сначала он затронул Анталью, позже подобрался к другим прибрежным курортным городам. Огонь забрал несколько жизней, сотни человек пострадали. Уже к 1 августа в Турции часть пожаров удалось взять под контроль.

Также мы сообщали, что Украина направила в Турцию пожарные самолеты - чтобы украинские спасатели могли помочь турецким коллегам. Украинская авиация работала в стране с 30 июля.