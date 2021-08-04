Министерство здравохранения обнародовало свежую статистику с коронавирусного фронта в Украине. Так, по состоянию на утро среды, 4 августа, общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 984 человека.

Напомним, что вчера, 3 августа в стране было выявлено 827 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь резко возросло на 157 человек.

Умерли за отчетные сутки 43 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 024 человека).

О новых жертвах Covid-19 сообщает очередной релиз пресс-службы Минздрава Украины размещенный в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 570 человек (с начала эпидемии - 2 188 273 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 59 детей и 48 медицинских работников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (91 человек), Харьковской области (71), Херсонской области (71) и Днепропетровской области (64 человека).

В Киеве врачи-вирусологи выявили 236 новых случаев заражения. И рост отмечается уже несколько дней кряду, что не может не вызывать вполне объяснимого беспокойства как у властей, так и в среде медиков.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые-вирусологи сделали удивительное открытие. Оказывается, есть люди, которые неуязвимы перед коронавирусом. Врачи попытались дать этому научное объяснение. На первое место поставили мощную от рождения иммунную систему и правильный образ жизни без вредных привычек.

Также мы рассказывали, что в Украине стартовала кампания детской вакцинации против Сovid-19. Пионером выступила Черновицкая область страны, здесь первую дозу вакцины получили уже четыре ребенка. Первый укол сделали 12-летнему ребенку, который собирался выехать на обучение за рубеж.

Тем временем очень непростая ситуация с вакцинацией складывается в столице Украины. Как выяснилось, в Киеве заканчиваются запасы популярной среди населения американскаой вакцины Moderna. Чтобы хоть как-то сбить зарождающуюся волну недовольства и обеспечить всех желающих "американкой", в Киев срочно перебрасывают неиспользованные излишки вакцины из других регионов страны.

Все это происходит на фоне постоянных призывов чиновников к населению о срочной вакцинации перед лицом угрозы очередной волны эпидемии.