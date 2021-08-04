Компания вакцинации в Украине продолжается и наряду со взрослыми уже начали прививать и деток. Пионером в детской вакцинации стала Черновицкая область страны.

Так, здесь первую дозу вакцины уже получили четыре ребенка в возрасте от 12 лет. Всем им ввели препарат Comirnaty от фармацевтической компании Pfizer-BioNTech.

Об этом рассказала координатор программы вакцинации на Буковине Оксана Знак, как передает "Суспильне".

Первую вакцину в Черновцах ввели ребенку, который выезжал за границу на обучение. Остальные дети получили первую дозу вакцины в Глыбоческом центре медико-санитарной помощи.

Напомним, ранее "Страна" в своем материале "Рост идет везде" разбиралась в том, началась ли в Украине новая волна вспышки коронавируса и как можно обезопасить себя от грозной инфекции.

Также мы рассказывали, что постепенно идея вакцинации овладевает массами. Об этом косвенно говорит тот факт, что например в Киеве уже заканчиваются запасы американской вакцины Moderna. Чтобы сохранить темпы вакцинации "лишний" препарат везут в столицу из других областей страны.