Громкая и скандальная история с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской развивается по всем классическим канонам детективного жанра. После того, как спортсменка провела два дня в посольстве Польши в Японии (она со 2 августа ждала оформления гуманитарной визы для выезда в страну - Ред.) она под внушительным эскортом спецслужб и прессы выехала в аэропорт Нарита.

Однако, после прохождения паспортного контроля, в самый последний момент, Кристина Тимановская, вместо лайнера на столицу Польши пересела на рейс до Вены.

Вполне очевидно, что это экстраординарные меры безопасности на которые пошли спецслужбы, чтобы обеспечить личную безопасность спортсменки.

О смене рейса передает Телеграм-канал Life Shot.

Добавим, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже назначил дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься делом Тимановской.

Напомним, ранее "Страна" в своем материале "Из спортсменок - в диссидентки" разбиралась, что же именно произошло со спортсменкой из Беларуси на Олимпиаде в Токио и как на это отреагировала оппозиция страны и страны Запада.