В США очередной политик влип в секс-скандал. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который ранее призывал бизнес отказать в обслуживании тем американцам, которые не прошли вакцинацию, рискует потерять свой пост. В частности уже сам президент Джо Байден выступил с резкой критикой в его адрес.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

После длительного предварительного расследования хозяин Белого дома публично заявил, что Куомо должен подать в отставку. И даже более того, по мнению Байдена, против губернатора штата должно быть открыто уголовное дело.

Прокуратура уверяет в свою очередь, что результаты расследования, которое длилось почти полгода, подтверждает, что губернатор, домогался по меньшей мере одиннадцать женщин, в число которых входили и некоторые его подчиненные. Следствие также заявляет, что политик, пытался отомстить и испортить жизнь, как минимум одной из жертв домогательств, после того как женщина решила предать огласке неблаговидные поступки губернатора.

В свою очередь сам Эндрю Куомо отрицает все обвинения и не собирается добровольно уходить в отставку. Он заявил что ему уже 63 года и что он "никогда и никого не трогал неподобающим образом".

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что знаменитый актер Кевин Спейси вернулся к работе после громких обвинений в свой адрес якобы в домогательствах к молодым людям.