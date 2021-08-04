Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побывал с визитом в Балканском велаяте. Там на военном аэродроме он покатался на велосипеде и испытал итальянский учебно-тренировочный штурмовик Aermacchi M-346.

Ролик об этом визите, состоявшемся 1 августа, опубликовала пресс-служба главы государства.

На видео Бердымухамедов выглядит как супермен. Сначала в лучах закатного солнца он идет по взлетной полосе, затем мчит на велосипеде к стоянке самолетов и осматривает летный парк.

Высшие чиновники страны, вице-премьер и секретарь теркменского совбеза Чарымырат Аманов, а также министр обороны Бегенч Гундогдыев показывают президенту военные самолеты: бразильский штурмовик Embraer A-29B Super Tucano, военно-транспортный C-27J NG Spartan и реактивный штурмовик Aermacchi M-346 итальянской компанией Alenia.

Последнюю машину Бердымухамедов испытал лично, предварительно попозировав и размявшись в форме летчика.

После полета Глава Минобороны попросил президента передать его летную форму в музей Военной школы имени Бердымухамеда Аннаева. Президент не смог ему отказать.

Пользователи сети шутят, что официальные видео-отчеты пресс-службы президента чем дальше, тем больше смахивают на трейлеры голливудских блокбастеров.

Бердымухамедов обожает примерять на себя разные роли. Так, в прошлом году на новогодние праздники он отыграл диджейский сет. Что, естественно, тоже запечатлела пресс-служба.

А еще он участвовал в уничтожении контрабандных наркотиков и объезжал лошадь ахалтекинской породы.