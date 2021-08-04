Эффективность китайской антикоронавирусной вакцины CoronaVac, которая используется в Украине, в предотвращении тяжелого протекания болезни вызванной коронавирусом COVID-19 составила около 90%.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine.

В частности, среди полностью прошедших вакцинацию эффективность вакцины в профилактике COVID-19 составила 65,9%, в предотвращении госпитализации из-за ковида - 87,5%, в предотвращении летальных исходов, связанных с COVID-19 - 86,3%.

Соответствующее исследование опубликовано под названием "Эффективность инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 в Чили". Со 2 февраля по 1 мая в этой стране прошла общенациональная кампания массовой вакцинации, в которой приняли участие около 10,2 млн человек в возрасте 16 лет и старше.

CoronaVac, также известная как вакцина Sinovac COVID-19 - инактивированная вакцина против коронавируса COVID-19, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

Как сообщала "Страна", штамм "дельта" очень заразен, он может разносится даже уже вакцинированными.

Напомним, что в городе Днепр обнаружили грубые нарушения транспортировки Pfizer и перепутали шприцы для вакцинации.